Delhi NCR News: डीटीसी बस की टक्कर से युवक की मौत

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संवाद न्यूज एजेंसी

नई दिल्ली।

दक्षिण-पश्चिमी दिल्ली के वसंत कुंज में फोर्टिस अस्पताल के पास शनिवार सुबह एक दिल दहला देने वाली दुर्घटना ने एक परिवार की खुशियों को हमेशा के लिए छीन लिया। डीटीसी बस ने बाइक में टक्कर मार दी। हादसे में 33 वर्षीय प्रमोद मलिक की मौत हो गई। मसूदपुर निवासी प्रमोद पेशे से ड्राइवर थे। उनके परिवार में पत्नी निशा और दो छोटे बच्चे हैं, जिनके सिर से पिता का साया एक पल में उठ गया। टक्कर मारने के बाद बस चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर उसकी तलाश शुरू की है। पुलिस ने बताया कि हादसा शनिवार सुबह मसूदपुर की ओर जाने वाले रास्ते पर हुआ। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस ने पहुंच कर मामले की छानबीन शुरू की। पुलिस को पता चला कि नीले रंग की डीटीसी बस ने बाइक में टक्कर मारी थी। दुर्घटना में प्रमोद गंभार रूप से घायल हो गया था। उसे नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटनास्थल पर क्राइम टीम और फॉरेंसिक विशेषज्ञों ने पहुंचकर साक्ष्य जुटाए। शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखवाया गया है। पुलिस हादसे के कारणों का पता लगाने के साथ बस चालक की पहचान करने में जुटी है।

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