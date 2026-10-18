दिल्ली में वारदात: स्कूल के जमाने से दोस्त की पत्नी से करता था प्यार, अब सुपारी देकर करवा दी मित्र की हत्या

उमेश ने फोन कर मनीष को बुलाया था घर के बाहर

पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर पड़ताल शुरू की। कॉलर विवेक सिंह ने पुलिस को बताया कि हेलमेट लगाए बाइक सवार दो लड़कों ने वारदात को अंजाम दिया है। पड़ताल हुई तो पता चला कि वारदात से कुछ ही मिनटों पहले मनीष के पड़ोसी व बचपन के दोस्त उमेश ने उसे कॉल कर घर से बाहर बुलाया था। जैसे ही मनीष घर से बाहर आया इस बीच बाइक सवारों ने उसे गोली मार दी।