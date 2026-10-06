कौन है नदीम?: जिसने एआई से फर्जी वीडियो बनाकर एसीपी को किया बदनाम, खुद है 10वीं फेल; फोन में मिला ऐसा कंटेंट

नई दिल्ली जिले की साइबर थाना पुलिस ने एआई के जरिए फर्जी वीडियो बनाकर दिल्ली पुलिस के एसीपी कनॉट प्लेस विवेक भगत पर झूठा आरोप लगाने वाले युवक नदीम अहमद अमीन (24) को गिरफ्तार कर लिया है। नदीम ने एआई के जरिए जो फर्जी वीडियो बनाया उसमें एसीपी विवेक भगत को गलत तरीके से दिखाया गया था कि वह एक युवती से छेड़छाड़ कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने जांच में पाया है कि पुलिस अधिकारी द्वारा महिला से छेड़छाड़ वाले वीडियो फर्जी हैं। मदरसे से पढ़ाई करने वाले आरोपी के कब्जे से आपत्तिजनक रील फैलाने के लिए इस्तेमाल किया गया मोबाइल फोन बरामद कर लिया गया है।

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