Delhi NCR News: मिक्सर झूले का गेट टूटने से घायल युवती की मौत, मेले की सुरक्षा पर उठे सवाल

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संवाद न्यूज एजेंसीनई दिल्ली। विकासपुरी के एफ ब्लॉक स्थित दशहरा ग्राउंड में मिक्सर झूले का गेट टूटने से घायल 19 वर्षीय युवती की मंगलवार देर रात उपचार के दौरान मौत हो गई। हादसे में घायल 21 वर्षीय युवक का अस्पताल में उपचार चल रहा है। दोनों उत्तम नगर की कृष्णा कॉलोनी, टीम कैंप के रहने वाले थे। युवती की मौत के बाद पुलिस ने झूला संचालक के खिलाफ दर्ज केस में लापरवाही से मौत की धारा जोड़ दी है।हादसा सोमवार देर रात करीब 1:36 बजे हुआ था। बताया जा रहा कि उस समय मिक्सर झूले में करीब 12 लोग सवार थे। झूला तेज गति से घूम रहा था, तभी अचानक उसका गेट टूट गया। गेट के पास बैठे गुड़िया और रवि झूले से नीचे जा गिरे। दोनों को गंभीर चोटें आईं। गुड़िया की गर्दन की हड्डी टूटने के साथ सिर में भी गंभीर चोट लगी थी, जबकि रवि के सिर में चोट आई थी।हादसे के बाद दोनों को माता चानन देवी अस्पताल ले जाया गया। हालत गंभीर होने पर गुड़िया को आरएमएल अस्पताल रेफर किया गया, जहां मंगलवार देर रात उसकी मौत हो गई। रवि का इलाज जारी है। पुलिस के अनुसार, दोनों एक ही कॉलोनी में रहते थे, लेकिन उनके बीच कोई संबंध नहीं था।