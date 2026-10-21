Delhi NCR News: भरत मिलाप और राजतिलक के साथ संपन्न हुआ रामलीला मंचन

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

नई दिल्ली। रावण वध के बाद बुधवार को राजधानी की रामलीलाओं में प्रभु श्रीराम के अयोध्या आगमन, भरत मिलाप और राजतिलक की लीला का मंचन किया गया। इस दौरान वनवास पूरा कर माता सीता और लक्ष्मण के साथ अयोध्या लौटेने पर प्रभु श्रीराम का भव्य स्वागत करने की लीला हुई। नंदीग्राम में भरत और श्रीराम के मिलन का भावुक दृश्य देखकर दर्शक भावविभोर हो उठे। इसके बाद भरत के प्रभु श्रीराम को अयोध्या का राजपाट सौंपने और विधि-विधान से उनके राज्याभिषेक की लीला की गई।लालकिला मैदान में नवश्री रामलीला कमेटी की ओर से आयोजित रामलीला में प्रभु श्रीराम के लक्ष्मण और सीता के साथ अयोध्या पहुंचने का मंचन हुआ। इसके बाद राम-भरत का अभूतपूर्व मिलन दिखाया गया। वनवासी वेश त्यागकर प्रभु श्रीराम के राजसी वस्त्र धारण करने की लीला ने दर्शकों का ध्यान खींचा। राजतिलक के दौरान प्रभु श्रीराम, माता सीता और चारों भाइयों को राजसिंहासन पर विराजमान कराया गया।लव कुश रामलीला कमेटी की रामलीला में प्रभु श्रीराम के अयोध्या आगमन से पहले हनुमान के नंदीग्राम पहुंचकर भरत को इसकी सूचना देने का मंचन किया गया। भाई के लौटने का समाचार मिलते ही अयोध्यावासियों में खुशी छा गई और उनके स्वागत की तैयारियां शुरू हो गईं। इसके बाद राम-भरत मिलाप और राजतिलक की लीला का मंचन हुआ। वहीं श्रीधार्मिक लीला कमेटी की रामलीला में पुष्पक विमान से प्रभु श्रीराम, लक्ष्मण, माता सीता और हनुमान के अयोध्या पहुंचने का दृश्य दिखाया गया।श्री केशव रामलीला कमेटी, पीतमपुरा के बाड़े में भरत मिलाप और राज्याभिषेक के दृश्यों ने दर्शकों को भावुक कर दिया। आदर्श रामलीला कमेटी, अशोक विहार फेज-दो और श्री रामलीला कमेटी, अशोक विहार फेज-एक में भी प्रभु श्रीराम के अयोध्या आगमन, भरत मिलाप और राजतिलक की लीला का मंचन हुआ।