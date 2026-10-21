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Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   A Lok Adalat will be held on the 25th to resolve disputes related to electricity theft and disconnected power connections.

Delhi NCR News: बिजली चोरी और कटे कनेक्शनों के विवाद सुलझाने के लिए 25 को लगेगी लोक अदालत

Wed, 21 Oct 2026 10:08 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 21 Oct 2026 10:08 PM IST
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-बकाया बिलों और विवादित राशि का होगा निपटारा, सुबह 10 से शाम 4 बजे तक चलेगी सुनवाई
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अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली।
बिजली चोरी और बकाया बिलों के कारण कटे बिजली कनेक्शनों से जुड़े विवादों के समाधान के लिए टाटा पावर-डीडीएल की ओर से 25 अक्तूबर को लोक अदालत लगाई जाएगी। इसमें उपभोक्ता अपने लंबित मामलों का आपसी सहमति से निपटारा करा सकेंगे। इसका उद्देश्य लोगों को लंबी कानूनी प्रक्रिया से राहत दिलाना और विवादों का त्वरित समाधान करना है। लोक अदालत सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक स्थायी लोक अदालत-1, सब-स्टेशन बिल्डिंग, 2/13, सेक्टर-13, रोहिणी में आयोजित होगी। यह वेंकटेश्वर ग्लोबल स्कूल के नजदीक स्थित है। आयोजन दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सहयोग से किया जा रहा है। इस दौरान बिजली चोरी के मामलों के साथ बकाया बिलों और विवादित राशि से जुड़े मामलों के समाधान का प्रयास किया जाएगा। उपभोक्ताओं को सुनवाई के लिए संबंधित बिजली बिल, मामले से जुड़े जरूरी दस्तावेज और मान्य फोटो पहचान-पत्र साथ लाना होगा। बिजली चोरी से जुड़े मामलों की जानकारी के लिए उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर 19124 पर संपर्क कर सकते हैं या eac.care@tatapower-ddl.com पर ईमेल भेज सकते हैं। वहीं, कटे हुए बिजली कनेक्शनों के बकाया बिल संबंधी विवादों के लिए customercare@tatapower-ddl.com पर संपर्क किया जा सकता है।
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