Delhi NCR News: आधी आबादी के लिए सिर्फ 14 समर्पित शौचालय

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गौरव बाजपेईनई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने सार्वजनिक शौचालयों की दयनीय हालत पर गंभीर चिंता जताते हुए दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) को आड़े हाथों लिया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि स्वच्छ सार्वजनिक शौचालय का अधिकार नागरिकों के जीवन के अधिकार का अभिन्न हिस्सा है, और इस मामले में एमसीडी पूरी तरह विफल साबित हुआ है। मामले की सुनवाई कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नितिन वासुदेव साम्ब्रे और न्यायमूर्ति संजय शर्मा की पीठ ने की।अदालत के समक्ष यह गंभीर तथ्य सामने आया कि दिल्ली जैसे महानगर में, जहां की आबादी यानी महिलाएं करोड़ों में है, उनके लिए केवल 14 समर्पित सार्वजनिक शौचालय ही उपलब्ध हैं। इसके अलावा यह शौचालय इनकी पहुंच से काफी दूर भी है। यह आंकड़ा न केवल चौंकाने वाला है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि शहर में महिलाओं की बुनियादी स्वच्छता आवश्यकताओं की उपेक्षा की गई है। इसके अलावा, विकल्प के तौर पर जो सार्वजनिक शौचालय मौजूद हैं, उनकी हालत भी अत्यंत खस्ता है, स्वच्छता का अभाव, पानी की कमी, रखरखाव में लापरवाही और सुरक्षा संबंधी चिंताएं आम हैं।