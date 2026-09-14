युवती ने अपने ही घर पर चलवाई गोली: लोकल शूटर को सौंपा था काम, पकड़े गए हमलावरों ने उगला सच, नौ केस हैं दर्ज

नंद नगरी इलाके में झगड़े का बदला लेने के लिए एक युवती ने एरिया में रहने वाले युवक को फंसाने के लिए अपने ही घर पर गोली चलवा दी। बाद में झगड़ा करने वाले युवक का झूठे ही नाम ले लिया। जिले के एंटी ऑटो थेफ्ट स्क्वाड (एएटीएस) ने मामले की पड़ताल की तो पूरी हकीकत का खुलासा हो गया।

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छानबीन करते हुए पुलिस की टीम शूटरों तक पहुंच गई। आरोपी इमरान उर्फ राहुल (25) और अजीम खान (36) को गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ हुई तो पूरी साजिश का पता चला। अब पुलिस शिकायतकर्ता युवती से पूछताछ कर मामले की जांच कर रही है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि छानबीन के बाद युवती को भी गिरफ्तार किया जा सकता है।