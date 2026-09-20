फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   Young man stabbed to death following an altercation over pressure to call someone 'Papa

Delhi NCR News: पापा कहने के दबाव डालने पर कहासुनी में युवक की चाकू से गोदकर हत्या

Sun, 20 Sep 2026 09:23 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sun, 20 Sep 2026 09:23 PM IST
विज्ञापन
- नारायणा इलाके की घटना, पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश में दे रही है दबिश
विज्ञापन

अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। नारायणा गांव इलाके में शनिवार रात पापा कहने का दबाव बनाने पर हुई कहासुनी में 18 साल के युवक की चाकू घोंपकर हत्या कर दी गई। मृतक की शिनाख्त नारायणा गांव निवासी सुमित के रूप में हुई है। झगड़े के दौरान बीच बचाव करने के दौरान एक अन्य युवक सरगम भी मामूली रूप से घायल हो गया। नारायणा थाना पुलिस ने चश्मदीद के बयान पर हत्या का मामला दर्ज कर लिया है।
पश्चिम जिला पुलिस उपायुक्त हरेश्वर वी स्वामी ने बताया कि शनिवार रात 9.30 बजे डीडीयू अस्पताल से नारायणा थाना पुलिस को इस बारे में जानकारी मिली। अस्पताल में पुलिस को पता चला कि डॉक्टरों ने सुमित को मृत घोषित कर दिया। पूछताछ में पता चला कि आरोपी अमन और उसका दोस्त बाइक से पायल सिनेमा के पास आए थे। जहां से वह नारायणा गांव जा रहे थे। रास्ते में उन्हें उनके जान-पहचान वाले सुमित गिरि और अनिल सिंह का बेटा अमन मिला। बातचीत के दौरान अनिल सिंह के बेटे अमन ने मजाक में नरसिंह से खुद को पापा कहने को कहा। इस बात पर नरसिंह का दोस्त अमन भड़क गया और उसने चाकू निकालकर उसे धमकाना शुरू कर दिया।
विज्ञापन

अनिल सिंह के बेटे अमन के दोस्त सुमित ने इसका विरोध किया। सुमित और आरोपी अमन के बीच बहस हो गई। इसी दौरान उनका एक दोस्त सरगम भी आ गया और झगड़ा शांत करने लगा। कहासुनी के दौरान अमन ने चाकू से सुमित पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। बीच-बचाव में सरगम को भी चोटें आईं। आरोपी ने अपने छोटे भाई को मौके पर बुला लिया जिसने लहूलुहान सुमित को मारा। अनिल सिंह के बेटे अमन ने सुमित के परिजनों को घटना की जानकारी दी। मौके पर पहुंचे परिजनों ने सुमित को डीडीयू अस्पताल ले गए जहां डाक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
विज्ञापन
विज्ञापन

पुलिस ने अमन के बयान पर हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दबिश दे रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed