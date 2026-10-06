अकबर हत्याकांड का खूनी बदला: घर में घुसकर इनामी बदमाश की गर्दन पर चाकू से हमला, भागा तो मारी गोली; बुआ भी घायल

शाहदरा जिले के फर्श बाजार स्थित भीकम सिंह कालोनी सोमवार रात 4-5 लोगों ने एक मकान में घुसकर युवक पर जानलेवा हमला कर दिया। आरोपियों जावेद खान (28) की गर्दन पर चाकू से हमला कर दिया। उसके शरीर पर दूसरी जगह भी चाकू मारे। जावेद जान बचाने को वहां से भागने लगा तो जीने पर आरोपियों ने उसको दो गोली मार दी।

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जावेद को बचाने के लिए उसकी बुआ मुन्नी बानो वहां पहुंची तो आरोपियों ने उस पर भी चाकू से हमला कर दिया। मुन्नी को कई चाकू मारे गए। हमला करने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। पड़ोसियों ने जावेद व मुन्नी को नजदीकी डॉ. हेडगेवार अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से गंभीर होने पर दोनों को राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल भेज दिया गया।दरअसल पूरा मामला एक साल पहले सीमापुरी इलाके में हुई अकबर नामक की हत्या से जुड़ा हुआ है। अकबर की पत्नी के साथ जावेद का भाई छेड़छाड़ कर रहा था। अकबर ने इसका विरोध किया तो जावेद व उसके परिवार ने मिलकर अकबर की बेरहमी से हत्या कर दी थी। मामले में जावेद का पूरा परिवार जेल में बंद है।पिछले करीब एक साल से जावेद पुलिस को चकमा दे रहा था। शाहदरा जिला पुलिस उपायुक्त आरपी मीणा ने बताया कि जावेद की गिरफ्तारी पर 50 हजार रुपये का इनाम भी रखा हुआ था। अब अकबर के परिवार पर जावेद और उसकी बुआ पर जानलेवा हमला करने का आरोप है। मामला दर्ज कर छानबीन की जा रही है।