Delhi NCR News: यंग फ्रेंड्स ने यॉर्क्स को दो विकेट से हराया

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लक्ष्य का पीछा करते हुए यंग फ्रेंड्स ने 24.4 ओवर में 219 रन बनाकर मुकाबला दो विकेट से जीत लिया। अंकुश कुमार ने 46 गेंदों में 72 रन बनाए, जिसमें 13 चौके शामिल रहे। एकलव्य सिंह ने 32, देवांश तिवारी ने 35 और भव्य शर्मा ने 25 रन की पारी खेली। यॉर्क्स की ओर से दीपांशु जीडी ने पांच और आदित्य शर्मा ने तीन विकेट लिए। संवाद

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नई दिल्ली। डीडीसीए अंडर-16 लीग टूर्नामेंट में यंग फ्रेंड्स क्रिकेट क्लब ने रोमांचक मुकाबले में यॉर्क्स क्रिकेट क्लब को दो विकेट से हराया। विद्या जैन क्रिकेट अकादमी, चांदपुर में खेले गए मुकाबले में यॉर्क्स सीसी ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 21.5 ओवर में 243 रन बनाए। यंग फ्रेंड्स के अंकुश कुमार ने 5.5 ओवर में 11 रन देकर चार विकेट झटके। अर्जुन शर्मा ने तीन और आदर्श कुमार ने दो विकेट लिए।