Delhi NCR News: खजुरी में बदला बस रूट, यात्रियों की बढ़ी परेशानी

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संवाद न्यूज एजेंसीपूर्वी दिल्ली। खजुरी इलाके में बस सेवा से जुड़ा बदलाव हजारों यात्रियों के लिए रोजाना की परेशानी बन गया है। पहले जिन बसों का संचालन खजुरी फ्लाईओवर के नीचे से होता था, वे अब फ्लाईओवर के ऊपर से गुजर रही हैं। इस कारण लोगों को बस पकड़ने के लिए काफी दूरी पैदल तय कर फ्लाईओवर के शुरुआती हिस्से तक पहुंचना पड़ रहा है।आरडब्ल्यूए अधिकारी अभिषेक दुबे ने बताया कि इस बदलाव का सबसे ज्यादा असर उन लोगों पर पड़ रहा है जो रोज नौकरी, स्कूल, कॉलेज या अन्य कामों के लिए सार्वजनिक परिवहन पर निर्भर हैं। पहले खजुरी चौक पर बस उपलब्ध हो जाती थी, लेकिन अब बस तक पहुंचने के लिए अतिरिक्त दूरी तय करनी पड़ती है। सुबह और शाम के समय यह परेशानी और बढ़ जाती है।आरडब्ल्यूए निवासियों का कहना है कि बस रूट बदल दिया गया, लेकिन यात्रियों की सुविधा के लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की गई। उन्होंने मांग की कि परिवहन विभाग मौके का निरीक्षण कर व्यवस्था की समीक्षा करे। या तो कुछ बसों का संचालन पहले की तरह फ्लाईओवर के नीचे से हो या यात्रियों की सुविधा के अनुरूप नया स्टॉप बनाया जाए।