Delhi NCR News: दो लाख से अधिक लोगों की भागीदारी के साथ विश्व आध्यात्मिक सम्मेलन संपन्न

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अमर उजाला ब्यूरोनई दिल्ली। दिल्ली में आठ दिन तक चला 30वां विश्व आध्यात्मिक सम्मेलन संपन्न हो गया। कृपाल बाग और संत दर्शन सिंह धाम, बुराड़ी में आयोजित सम्मेलन में दो लाख से अधिक लोगों ने हिस्सा लिया। समापन सत्र में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, भाजपा विधायक अशोक गोयल, विभिन्न धर्मों के धार्मिक नेता और 650 से अधिक अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधि शामिल हुए।सम्मेलन का समापन सावन कृपाल रूहानी मिशन के प्रमुख संत राजिन्दर सिंह महाराज के संदेश के साथ हुआ। इस अवसर पर उनका 80वां जन्मदिन भी मनाया गया। अनुयायियों ने इसे अंतरराष्ट्रीय ध्यान-अभ्यास दिवस के रूप में मनाया। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड, कनाडा समेत कई देशों से प्रतिनिधि पहुंचे।संत राजिन्दर सिंह महाराज ने ध्यान-अभ्यास को ईश्वर से जुड़ने का माध्यम बताया। उन्होंने कहा कि मनुष्य केवल शरीर या मन नहीं, बल्कि ईश्वर के प्रेम और प्रकाश से भरी आत्मा है। प्रेम और आत्म-चिंतन से जीवन का उद्देश्य समझने पर जोर दिया।मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने संत राजिन्दर सिंह महाराज को जन्मदिन की बधाई दी और ध्यान, शांति तथा मानव सेवा के प्रति उनके योगदान का उल्लेख किया। सम्मेलन में रक्तदान शिविर, निशुल्क नेत्र जांच एवं मोतियाबिंद सर्जरी शिविर और वस्त्र वितरण शिविर भी हुआ।