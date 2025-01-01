Delhi NCR News: मंडी में 1509 बासमती धान की आवक शुरू, 3750 रुपये तक पहुंचा भाव
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 22 Sep 2026 12:43 AM IST
Updated Tue, 22 Sep 2026 12:43 AM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
पलवल। अनाज मंडी में 1509 किस्म के बासमती धान की आवक शुरू हो गई है। सोमवार शाम तक मंडी में करीब 1847 क्विंटल धान की आवक दर्ज की गई। मंडी में 1509 बासमती धान 3750 रुपये प्रति क्विंटल तक के भाव लग रहे है। पिछले साल के मुकाबले करीब एक हजार रुपये तक बढ़े भाव मंडी आढ़तियों के अनुसार इस बार बासमती धान के भाव पिछले साल की तुलना में बेहतर हैं। खासकर 1509 किस्म के धान के भाव में करीब एक हजार रुपये प्रति क्विंटल तक की बढ़ोतरी हुई है। पिछले वर्ष 1509 किस्म का धान करीब 2500 से 2700 रुपये प्रति क्विंटल के भाव में बिका था। इस बार यही धान 3750 रुपये प्रति क्विंटल तक बिक रहा है। किसानों को उम्मीद है कि आवक बढ़ने के बावजूद बाजार में अच्छे भाव बने रहेंगे। फिलहाल अभी तक सरकारी बिक्री शुरू नहीं हुई है 1 अक्टूबर से सरकारी बिक्री शुरू होने की संभावना है
मंडी आढ़तियों से बातचीत
इस बार 1509 बासमती धान के भाव पिछले साल की तुलना में बेहतर हैं। शुरुआत में ही किसानों को 3200 से 3750 रुपये प्रति क्विंटल तक का भाव मिल रहा है। किसान अपनी धान की फसल को अच्छी तरह पकाकर ही मंडी में लेकर आएं। फसल की कटाई में कम से कम 90 दिन का समय पूरा होने दें, ताकि उपज और गुणवत्ता बेहतर रहे।
-- -- -- ---मोतीराम, आढ़ती
1509 धान की मंडी में आवक शुरू हो चुकी है और किसानों को अच्छी कीमत मिल रही है। पिछले साल के मुकाबले इस बार भाव में करीब एक हजार रुपये प्रति क्विंटल तक का अंतर देखने को मिल रहा है।-
-- -- ---रोहतास,आढ़ती
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बासमती धान के भाव अच्छे रहने से किसानों में उत्साह है। अभी निजी एजेंसियां खरीद कर रही हैं। एक अक्तूबर से गैर बासमती धान की सरकारी खरीद शुरू होने के बाद मंडी में आवक और बढ़ने की उम्मीद है।
--- -- -- ---राजपाल,आढ़ती
मंडी में आने वाले प्रत्येक किसान के लिए पीने के लिए स्वच्छ पानी और बैठने के लिए बेंच की व्यवस्था कराई गई है। किसानों को किसी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए मंडी में आवश्यक सुविधाओं का ध्यान रखा जा रहा है। किसानों को अटल कैंटीन में भोजन की सुविधा भी उपलब्ध होगी। मंडी में किसानों को किसी प्रकार की समस्या होने पर वे मार्केट कमेटी कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। किसानों की समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर समाधान कराया जाएगा।
---पंकज बिरमानी, चेयरमैन,मार्केट कमेटी पलवल
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पलवल। अनाज मंडी में 1509 किस्म के बासमती धान की आवक शुरू हो गई है। सोमवार शाम तक मंडी में करीब 1847 क्विंटल धान की आवक दर्ज की गई। मंडी में 1509 बासमती धान 3750 रुपये प्रति क्विंटल तक के भाव लग रहे है। पिछले साल के मुकाबले करीब एक हजार रुपये तक बढ़े भाव मंडी आढ़तियों के अनुसार इस बार बासमती धान के भाव पिछले साल की तुलना में बेहतर हैं। खासकर 1509 किस्म के धान के भाव में करीब एक हजार रुपये प्रति क्विंटल तक की बढ़ोतरी हुई है। पिछले वर्ष 1509 किस्म का धान करीब 2500 से 2700 रुपये प्रति क्विंटल के भाव में बिका था। इस बार यही धान 3750 रुपये प्रति क्विंटल तक बिक रहा है। किसानों को उम्मीद है कि आवक बढ़ने के बावजूद बाजार में अच्छे भाव बने रहेंगे। फिलहाल अभी तक सरकारी बिक्री शुरू नहीं हुई है 1 अक्टूबर से सरकारी बिक्री शुरू होने की संभावना है
मंडी आढ़तियों से बातचीत
इस बार 1509 बासमती धान के भाव पिछले साल की तुलना में बेहतर हैं। शुरुआत में ही किसानों को 3200 से 3750 रुपये प्रति क्विंटल तक का भाव मिल रहा है। किसान अपनी धान की फसल को अच्छी तरह पकाकर ही मंडी में लेकर आएं। फसल की कटाई में कम से कम 90 दिन का समय पूरा होने दें, ताकि उपज और गुणवत्ता बेहतर रहे।
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1509 धान की मंडी में आवक शुरू हो चुकी है और किसानों को अच्छी कीमत मिल रही है। पिछले साल के मुकाबले इस बार भाव में करीब एक हजार रुपये प्रति क्विंटल तक का अंतर देखने को मिल रहा है।-
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बासमती धान के भाव अच्छे रहने से किसानों में उत्साह है। अभी निजी एजेंसियां खरीद कर रही हैं। एक अक्तूबर से गैर बासमती धान की सरकारी खरीद शुरू होने के बाद मंडी में आवक और बढ़ने की उम्मीद है।
मंडी में आने वाले प्रत्येक किसान के लिए पीने के लिए स्वच्छ पानी और बैठने के लिए बेंच की व्यवस्था कराई गई है। किसानों को किसी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए मंडी में आवश्यक सुविधाओं का ध्यान रखा जा रहा है। किसानों को अटल कैंटीन में भोजन की सुविधा भी उपलब्ध होगी। मंडी में किसानों को किसी प्रकार की समस्या होने पर वे मार्केट कमेटी कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। किसानों की समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर समाधान कराया जाएगा।