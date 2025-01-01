Delhi NCR News: पिनगवां में ग्रामीणों को साइबर ठगी से बचाव के बताए उपाय

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पिनगवां। ग्रामीण क्षेत्रों में साइबर ठगी से बचाव और सामाजिक जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से एमिटी यूनिवर्सिटी नोएडा के डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वर्क के चेंज मेकर्स क्लब की ओर से ‘ग्राम सेवा’ ग्रामीण समुदाय आउटरीच कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का नेतृत्व एमिटी यूनिवर्सिटी में अध्ययनरत फराज खान ने किया। अभियान में ग्रामीणों को साइबर सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण और मासिक धर्म स्वास्थ्य के प्रति जागरूक किया गया। साइबर सुरक्षा सत्र में अनजान लिंक पर क्लिक नहीं करने तथा ओटीपी, बैंक खाते और निजी जानकारी साझा नहीं करने की सलाह दी गई। वृक्षारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया। कार्यक्रम डॉ. प्रशांत चौहान के निर्देशन में हुआ।

संवाद न्यूज एजेंसी