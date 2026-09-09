Delhi NCR News: खजूरी खास-सोनिया विहार में नए स्टॉर्म वाटर ड्रेन का काम जल्द

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जलभराव रोकने को ड्रेन पर सख्ती, पंपिंग की होगी लगातार निगरानीअमर उजाला ब्यूरोनई दिल्ली। खजूरी खास और सोनिया विहार में जलभराव की समस्या के स्थायी समाधान के लिए नई स्टॉर्म वाटर ड्रेन बनाई जाएगी। बुधवार को सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण मंत्री कपिल मिश्रा ने एस्केप ड्रेन वन, बिहारीपुर ड्रेन, बंड ड्रेन व गोकलपुर ड्रेन का निरीक्षण किया और अधिकारियों को व्यवस्था मजबूत करने के निर्देश दिए।मंत्री ने कहा कि उत्तर-पूर्वी दिल्ली में ड्रेन की सफाई, पंपिंग व पानी की निकासी की लगातार निगरानी होगी। उन्होंने सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण, पीडब्ल्यूडी, एमसीडी व दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों को आपसी समन्वय से काम करने के निर्देश दिए। पीडब्ल्यूडी को गीतांजलि स्कूल वजीराबाद रोड से गोकलपुर मेट्रो स्टेशन तक नया स्टॉर्म वाटर ड्रेन बनाने का प्रस्ताव तैयार कर जल्द काम शुरू करने को कहा गया। एस्केप ड्रेन वन की बाउंड्री वाल का काम भी जल्द पूरा करने के निर्देश दिए गए।एमसीडी को गोकलपुर ड्रेन की डिसिल्टिंग जल्द पूरी करने, जल बोर्ड को भागीरथी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के वेस्ट वाटर के लिए वैकल्पिक व्यवस्था तैयार करने को कहा गया। सोनिया विहार पुश्ता से जुड़े सर्विस रोड व फुटपाथ का निर्माण गुणवत्ता व समयबद्धता से पूरा करने के भी निर्देश दिए।