Delhi NCR News: नर्सरी छात्रा से यौन शोषण पर महिला आयोग सख्त, दिल्ली पुलिस से सात दिन में मांगी कार्रवाई की रिपोर्ट

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बवाना के एक निजी स्कूल में तीन वर्षीय नर्सरी छात्रा से कथित यौन शोषण के मामले में राष्ट्रीय महिला आयोग ने स्वतः संज्ञान लिया है। अध्यक्ष विजया किशोर रहाटकर ने दिल्ली पुलिस आयुक्त को पत्र लिखकर मामले में तत्काल और सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। आयोग ने जांच में तेजी लाने के साथ आरोपी से पूछताछ और पॉक्सो अधिनियम व भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं को सख्ती से लागू करने को कहा है।