Delhi NCR News: वेस्ट डिस्ट्रिक्ट वॉलीबॉल चैंपियनशिप कल से

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नई दिल्ली। वेस्ट डिस्ट्रिक्ट जूनियर (बालक-बालिका) एवं सीनियर (पुरुष-महिला) वॉलीबॉल चैंपियनशिप का आयोजन 29 से 31 अगस्त तक किया जाएगा। प्रतियोगिता शनिवार, रविवार और सोमवार को यूके राजा गार्डन स्थित शिवाजी कॉलेज के वॉलीबॉल अकादमी में आयोजित होगी। आयोजन में जूनियर और सीनियर वर्ग के खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। दिल्ली ओलंपिक एसोसिएशन के सीईओ कुलदीप वत्स और दिल्ली ओलंपिक एसोसिएशन की अध्यक्ष सरोज शर्मा हैं। संवाद