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Delhi NCR News: 14 नवंबर को नहीं लगेंगी वीकेंड ट्रैफिक अदालतें

Thu, 12 Nov 2026 08:29 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 12 Nov 2026 08:29 PM IST
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पूर्वी दिल्ली। दिल्ली जिला अदालतों ने 14 नवंबर को लगने वाली वीकेंड ट्रैफिक अदालतों को रद्द कर दिया है। इससे पहले 10 अक्तूबर को निर्धारित वीकेंड ट्रैफिक अदालतें भी रद्द कर दी गई थीं। इन तारीखों पर सुनवाई के लिए तय चालानों का निपटारा नहीं किया जाएगा। संबंधित वाहन चालकों को चालान के निपटारे के लिए नई तारीख और समय लेना होगा। तीस हजारी स्थित प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश कार्यालय की ओर से इस संबंध में सामान्य नोटिस जारी किया गया है। ब्यूरो
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