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Delhi NCR News: जनजातीय भाषाओं के संरक्षण के लिए बनेगी विशेष व्यवस्था

Thu, 12 Nov 2026 08:27 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 12 Nov 2026 08:27 PM IST
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--राष्ट्रीय जनजातीय साहित्य महोत्सव में लोकगीतकारों, संगीतकारों और डिजिटल क्रिएटर्स को जोड़ने पर जोर; मौखिक परंपराओं के दस्तावेजीकरण की जरूरत
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संवाद न्यूज एजेंसी
नई दिल्ली। देश की जनजातीय भाषाओं और बोलियों को विलुप्त होने से बचाने के लिए उनके साहित्य, लोकगीतों, लोककथाओं और मौखिक परंपराओं का व्यवस्थित दस्तावेजीकरण किया जाएगा। इसके लिए साहित्यकारों के साथ लोकगीतकारों, संगीतकारों, लोक कलाकारों और डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स को भी जोड़ा जाएगा। केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री जुएल ओराम ने बृहस्पतिवार को राष्ट्रीय जनजातीय साहित्य महोत्सव के उद्घाटन अवसर पर यह बात कही। उन्होंने जनजातीय भाषाओं के लेखकों के लिए विशेष पुरस्कार शुरू करने की भी बात कही। जनजातीय कार्य मंत्रालय की ओर से इंडिया हैबिटेट सेंटर में आयोजित दो दिवसीय इस महोत्सव का यह दूसरा आयोजन है। उद्घाटन केंद्रीय मंत्री जुएल ओराम, राज्य मंत्री दुर्गादास उइके, नीति आयोग की सदस्य जोराम आन्या, पद्मश्री चामू कृष्ण शास्त्री और मंत्रालय की सचिव रंजना चोपड़ा ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्ज्वलित कर किया। महोत्सव में देशभर से आए जनजातीय साहित्यकार, लेखक, कवि, शोधकर्ता और भाषा विशेषज्ञ अपनी भाषाओं की रचनाओं और अनुभवों को साझा कर रहे हैं।
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जनजातीय समाज की मौखिक परंपरा का संरक्षण जरूरी है। जनजातीय नायकों, स्वतंत्रता सेनानियों और उनके संघर्षों को साहित्य के माध्यम से देश के सामने लाना चाहिए।
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--दुर्गादास उइके, केंद्रीय राज्य मंत्री

किसी भी भाषा का विकास तभी संभव है, जब उसका इस्तेमाल बोलचाल, साहित्य, शिक्षा और तकनीक में हो। लेखकों को भाषाओं को समृद्ध बनाने में योगदान देना चाहिए।
-चामू कृष्ण शास्त्री, पद्मश्री

जनजातीय साहित्य का बड़ा हिस्सा लोकगीतों, लोरियों और कहानियों के रूप में पीढ़ी-दर-पीढ़ी आगे बढ़ा है। बुजुर्गों के मौखिक ज्ञान को लुप्त होने से पहले तकनीकों के जरिए दर्ज करना जरूरी है।
--जोराम आन्या, नीति आयोग की सदस्य







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