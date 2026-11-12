Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   a blend of Sufi, Bollywood, and folk music

Delhi NCR News: सूफी, बॉलीवुड और लोक संगीत के संगम से सजी ‘आपकी इनायत’ की शाम

Thu, 12 Nov 2026 08:32 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 12 Nov 2026 08:32 PM IST
विज्ञापन
नई दिल्ली। इंडिया हैबिटेट सेंटर के स्टीन ऑडिटोरियम में बृहस्पतिवार शाम गायिका इनायत कौर बजाज की संगीतमय प्रस्तुति ‘आपकी इनायत’ का आयोजन किया गया। इस लाइव म्यूजिकल कार्यक्रम में सूफी और बॉलीवुड संगीत के साथ लोक एवं समकालीन संगीत का अनूठा संगम देखने को मिला। कार्यक्रम में इनायत ने अपनी मधुर आवाज में सूफी, बॉलीवुड और लोक संगीत से जुड़ी प्रस्तुतियां दीं। उन्होंने अपनी गायकी के माध्यम से भारतीय संगीत की समृद्ध परंपरा और आधुनिक संगीत के मेल को दर्शाया। इस दौरान उनके चर्चित गीत ‘हमारी अटरिया’ की एकॉस्टिक प्रस्तुति के साथ उनकी मौलिक रचनाएं ‘फरियाद’ और ‘रुस्वा’ भी पेश की गईं। पूरी शाम संगीत, कविता और सुरों के खूबसूरत संगम से सजी रही। इनायत कौर बजाज की प्रस्तुति ने श्रोताओं को सूफी संगीत की भावनात्मक दुनिया से रूबरू कराया। साथ ही, कार्यक्रम में समकालीन भारतीय संगीत की विविधता भी देखने को मिली। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed