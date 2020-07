दिल्ली-एनसीआर में हो रही झमाझम बारिश, गुरुग्राम बस अड्डा बना बच्चों के लिए तालाब, देखें ट्रैफिक अलर्ट

{"_id":"5f17d90e8ebc3e63887e24e1","slug":"weather-update-clouds-and-rains-lashes-in-delhi-ghaziabad-noida-greater-noida-gurugram-faridabad","type":"story","status":"publish","title_hn":"\u0926\u093f\u0932\u094d\u0932\u0940-\u090f\u0928\u0938\u0940\u0906\u0930 \u092e\u0947\u0902 \u0939\u094b \u0930\u0939\u0940 \u091d\u092e\u093e\u091d\u092e \u092c\u093e\u0930\u093f\u0936, \u0917\u0941\u0930\u0941\u0917\u094d\u0930\u093e\u092e \u092c\u0938 \u0905\u0921\u094d\u0921\u093e \u092c\u0928\u093e \u092c\u091a\u094d\u091a\u094b\u0902 \u0915\u0947 \u0932\u093f\u090f \u0924\u093e\u0932\u093e\u092c, \u0926\u0947\u0916\u0947\u0902 \u091f\u094d\u0930\u0948\u092b\u093f\u0915 \u0905\u0932\u0930\u094d\u091f","category":{"title":"City & states","title_hn":"\u0936\u0939\u0930 \u0914\u0930 \u0930\u093e\u091c\u094d\u092f","slug":"city-and-states"}}

*Yearly subscription for just ₹249 + Free Coupon worth ₹200

दिल्ली-एनसीआर में मौसम का मिजाज मंगलवार के बाद बुधवार को भी बदला हुआ है। सुबह से ही बादल छाने के बाद अब यहां दिल्ली से लेकर गाजियाबाद और गुरुग्राम तक बारिश हो रही है। बीच-बीच में बादल भी गरज रहे हैं और मौसम बेहद सुहाना हो गया है।



कल से हो रही इस बारिश से लोगों ने लंबे समय से पड़ रही गर्मी और उमस से राहत पाई है। मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि इस पूरे हफ्ते हरियाणा में बारिश होगी। वहीं बारिश से गुरुग्राम बस अड्डा बच्चों के लिए तालाब बन गया है जिसमें वह तैरते देखे गए।



मिंटो ब्रिज के नीचे आवाजाही हुई सामान्य

मिंटो ब्रिज के नीचे अब आवाजाही सामान्य हो गई है। 12.25 बजे यह ट्वीट कर दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने यह जानकारी दी।





मिंटो ब्रिज के नीचे हुआ जल जमाव, दूसरा रास्ता करें इस्तेमालः दिल्ली ट्रैफिक पुलिस

मिंटो ब्रिज पर जल जमाव के कारण ट्रैफिक बाधित हो गया है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने ट्वीट कर जानकारी दी है और लोगों से अनुरोध किया है कि वह किसी दूसरे रास्ते का उपयोग करें। यह ट्वीट दिल्ली पुलिस ने 11.56 बजे किया।





WHO बिल्डिंग के पास जल भराव

WHO बिल्डिंग के पास जल भराव के कारण रिंग रोड से भैरो मार्ग की तरफ यातायात बंद है I आश्रम की और जाने के लिए डीएनडी और बारापुला का प्रयोग करेंI यह ट्वीट दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने किया है।





जलभराव से लो फ्लोर बसों पर संकट

मानसून के दौरान दिल्ली की सड़कों पर ऑटो, टैक्सी सहित लो फ्लोर बस चालकों को भी और अधिक सतर्क रहने की जरूरत है। मिंटो ब्रिज पर हुए हादसे के बाद हादसे की आशंका वाले सौ से अधिक जगहों पर गुजरने वाले वाहन भी खुद के बचाव के लिए सतर्कता बरत रहे हैं।



डीटीसी की लो फ्लोर बस भी बारिश के बाद मिंटो ब्रिज पर डूब गई थी, जिससे यात्री और कर्मी किसी तरह सुरक्षित बाहर निकले। इन बसों में प्रेशर डोर होने की वजह से अगर पानी अंदर भरने लगे तो अंदर से बाहर निकलने में काफी मशक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इतना ही नहीं, बाहर निकलने के लिए बस की छत(रूफ) से बाहर निकलने का एक रास्ता तो है। जानकारों के मुताबिक अगर बस में पानी घुस जाए तो यात्रियों और कर्मियों को तत्काल बाहर निकल जाना चाहिए। अगर, पानी में बस फंस जाए और गेट बंद हो तो ऐसे में बाहर निकलने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ सकती है।



पानी की निकासी के लिए यातायात पुलिस के साथ काम करेगा पीडब्ल्यूडी

राजधानी में मानसून की झमाझम बारिश को देखते हुए अब लोक निर्माण विभाग(पीडीब्ल्यूडी) व यातायात पुलिस मिलकर काम करेंगे। जिससे जलजमाव की समस्या से पार पाने के साथ साथ यातायात को भी सुगम तरीके से चलाया जा सके। इस कड़ी में जलजमाव वाले क्षेत्रों में पीडब्ल्यूडी यातायात विभाग के अधिकारियों के संपर्क में रहकर रूट डायवर्ट कर पानी की निकासी करेगा।

इससे पहले रविवार की बारिश से हुई फजीहत से पीडब्ल्यूडी व यातायात पुलिस को साथ मिलकर काम करने को कहा गया है। इसके तहत जलजमाव क्षेत्रों की पहचान कर ली गई है। संबंधित इलाके के अधिशासी अभियंता स्थानीय इलाके के यातायात निरीक्षक से एक पद ऊपर व उपनीरक्षक पद तक के अधिकारियों के संपर्क में रहेंगे।







विज्ञापन

Traffic Alert



Traffic movement is now normal under Minto Bridge. — Delhi Traffic Police (@dtptraffic) July 22, 2020

Traffic Alert



Traffic is affected under Minto Bridge due to water logging. Motorists are advised to use alternate route. — Delhi Traffic Police (@dtptraffic) July 22, 2020

Traffic Alert



WHO बिल्डिंग के पास जल भराव के कारण रिंग रोड से भैरो मार्ग की तरफ यातायात बंद है I

1. आश्रम की और जाने के लिए DND और बारापुला का प्रयोग करे I — Delhi Traffic Police (@dtptraffic) July 22, 2020

Haryana: Gurugram receives heavy rainfall pic.twitter.com/VQ2DsxA5Ne — ANI (@ANI) July 22, 2020

Several parts of Delhi receive heavy rainfall; visuals from Vijay Chowk pic.twitter.com/bgin8njXhn — ANI (@ANI) July 22, 2020

दिल्ली-एनसीआर में मौसम का मिजाज मंगलवार के बाद बुधवार को भी बदला हुआ है। सुबह से ही बादल छाने के बाद अब यहां दिल्ली से लेकर गाजियाबाद और गुरुग्राम तक बारिश हो रही है। बीच-बीच में बादल भी गरज रहे हैं और मौसम बेहद सुहाना हो गया है।कल से हो रही इस बारिश से लोगों ने लंबे समय से पड़ रही गर्मी और उमस से राहत पाई है। मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि इस पूरे हफ्ते हरियाणा में बारिश होगी। वहीं बारिश से गुरुग्राम बस अड्डा बच्चों के लिए तालाब बन गया है जिसमें वह तैरते देखे गए।मिंटो ब्रिज के नीचे अब आवाजाही सामान्य हो गई है। 12.25 बजे यह ट्वीट कर दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने यह जानकारी दी।मिंटो ब्रिज पर जल जमाव के कारण ट्रैफिक बाधित हो गया है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने ट्वीट कर जानकारी दी है और लोगों से अनुरोध किया है कि वह किसी दूसरे रास्ते का उपयोग करें। यह ट्वीट दिल्ली पुलिस ने 11.56 बजे किया।WHO बिल्डिंग के पास जल भराव के कारण रिंग रोड से भैरो मार्ग की तरफ यातायात बंद है I आश्रम की और जाने के लिए डीएनडी और बारापुला का प्रयोग करेंI यह ट्वीट दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने किया है।मानसून के दौरान दिल्ली की सड़कों पर ऑटो, टैक्सी सहित लो फ्लोर बस चालकों को भी और अधिक सतर्क रहने की जरूरत है। मिंटो ब्रिज पर हुए हादसे के बाद हादसे की आशंका वाले सौ से अधिक जगहों पर गुजरने वाले वाहन भी खुद के बचाव के लिए सतर्कता बरत रहे हैं।डीटीसी की लो फ्लोर बस भी बारिश के बाद मिंटो ब्रिज पर डूब गई थी, जिससे यात्री और कर्मी किसी तरह सुरक्षित बाहर निकले। इन बसों में प्रेशर डोर होने की वजह से अगर पानी अंदर भरने लगे तो अंदर से बाहर निकलने में काफी मशक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इतना ही नहीं, बाहर निकलने के लिए बस की छत(रूफ) से बाहर निकलने का एक रास्ता तो है। जानकारों के मुताबिक अगर बस में पानी घुस जाए तो यात्रियों और कर्मियों को तत्काल बाहर निकल जाना चाहिए। अगर, पानी में बस फंस जाए और गेट बंद हो तो ऐसे में बाहर निकलने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ सकती है।राजधानी में मानसून की झमाझम बारिश को देखते हुए अब लोक निर्माण विभाग(पीडीब्ल्यूडी) व यातायात पुलिस मिलकर काम करेंगे। जिससे जलजमाव की समस्या से पार पाने के साथ साथ यातायात को भी सुगम तरीके से चलाया जा सके। इस कड़ी में जलजमाव वाले क्षेत्रों में पीडब्ल्यूडी यातायात विभाग के अधिकारियों के संपर्क में रहकर रूट डायवर्ट कर पानी की निकासी करेगा।इससे पहले रविवार की बारिश से हुई फजीहत से पीडब्ल्यूडी व यातायात पुलिस को साथ मिलकर काम करने को कहा गया है। इसके तहत जलजमाव क्षेत्रों की पहचान कर ली गई है। संबंधित इलाके के अधिशासी अभियंता स्थानीय इलाके के यातायात निरीक्षक से एक पद ऊपर व उपनीरक्षक पद तक के अधिकारियों के संपर्क में रहेंगे।