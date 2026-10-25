दिल्ली: रात की बारिश से बदला राजधानी का मौसम, अगले दो दिन बढ़ेगी ठंडक; हवा भी हुई साफ; यहां पढ़ें ताजा अपडेट

शनिवार को सफदरजंग मौसम केंद्र पर अधिकतम तापमान 32.9 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 18.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। दोनों ही सामान्य से 1.1 डिग्री सेल्सियस अधिक रहे। मौसम विभाग के अनुसार, उत्तरी पाकिस्तान और आसपास के क्षेत्रों में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय है। इसके प्रभाव से पश्चिमी राजस्थान में चक्रवाती परिसंचरण बना हुआ है। इसके चलते दिल्ली और आसपास के इलाकों में हल्के बादल छाए रहने और हवा की गति बढ़ने की संभावना है। मौसम में इस बदलाव से दिन और रात के तापमान में गिरावट आ सकती है।