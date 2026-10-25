12वीं की छात्रा ने स्कूल में लगाई आग: 28 को था 18वां जन्मदिन... पेंटिंग में थी माहिर; परिजनों के गंभीर सवाल

सुबह 7 बजे बड़ी बहन स्कूल छोड़कर आई थी

शाहदरा जिला पुलिस उपायुक्त आरपी मीणा ने बताया कि करीब साढ़े 17 साल की छात्रा परिवार के साथ घोंडली, कृष्णा नगर में किराये के मकान में रहती थी। परिवार मूलरूप से झारखंड के कोडरमा का रहने वाला है। यहां पर माता-पिता के अलावा तीन भाई, एक बहन व भाभी हैं। शनिवार सुबह करीब 7 बजे बड़ी बहन उसे स्कूल छोड़कर आई थी। दोपहर एक बजे तक छात्रा जब स्कूल से घर से नहीं पहुंची तो उसकी भाभी उसे स्कूल लेने पहुंची। स्कूल पहुंचने पर उनको अंदर बुलाया गया और छात्रा के जलने के बारे में बताया गया। इसके बाद बाकी परिजन भी स्कूल पहुंचे। पुलिस अधिकारी ने बताया कि दोपहर करीब 11.58 बजे स्कूल में छात्रा के जलने की सूचना मिली।