'स्पाइसजेट सस्ता है, इसलिए आए हो!': इतना सुनते ही भड़क उठे यात्री, कर्मचारियों से नोकझोंक का वीडियो वायरल

वायरल वीडियो में हवाई अड्डे पर स्पाइसजेट के काउंटर के पास कई यात्री कर्मचारियों से बहस करते दिख रहे हैं। बातचीत धीरे-धीरे तीखी बहस में बदल जाती है। यात्री ऊंची आवाज में अपनी नाराजगी जाहिर करते और कर्मचारियों की ओर उंगली उठाते नजर आते हैं। मौके पर मौजूद सुरक्षा कर्मी स्थिति को संभालने और विवाद को बढ़ने से रोकने की कोशिश करते दिखाई देते हैं। इसमें एक कर्मचारी को यात्रियों से यह कहते हुए सुना जा सकता है, ‘स्पाइसजेट सस्ता है, इसीलिए आए हो आप।’ कर्मचारी की इस टिप्पणी के बाद वहां मौजूद यात्रियों का गुस्सा और बढ़ जाता है।