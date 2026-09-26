'कांग्रेस भीख नहीं मांग रही': यूपी चुनाव से पहले खींचतान, इकरा हसन के बयान पर इमरान मसूद का सपा को दो टूक जवाब

इकरा हसन और शिवपाल यादव के बयानों पर पलटवार

इकरा हसन ने कथित तौर पर यह बयान दिया था कि उत्तर प्रदेश में केवल सपा प्रमुख अखिलेश यादव ही भाजपा को हराने में सक्षम हैं और कांग्रेस अपने दम पर कुछ खास हासिल नहीं कर सकती।



इस पर प्रतिक्रिया देते हुए इमरान मसूद ने कहा, '...तो फिर गठबंधन मत कीजिए। कौन मांग रहा है? क्या हम किसी से भीख मांग रहे हैं? जिसे जो करना है करने दीजिए। जब बरात निकलती है, तो कई ढोल बजाने वाले होते हैं और नाचने-गाने वाले भी होते हैं। इन लोगों को नाचने-गाने दीजिए। हम अपने काम पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं।'