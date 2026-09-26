Delhi NCR News: सीबीएसई स्कूलों में स्वच्छता की मुहिम, छात्र करेंगे श्रमदान
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 26 Sep 2026 06:08 PM IST
Updated Sat, 26 Sep 2026 06:08 PM IST
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-दो अक्तूबर तक चलेगा अभियान
अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) से संबद्ध स्कूलों में पढ़ाई के साथ छात्रों को स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण का पाठ भी पढ़ाया जाएगा। बोर्ड ने सभी संबद्ध स्कूलों को स्वच्छता ही सेवा (एसएचएस)-2026 अभियान में छात्रों की अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। यह अभियान दो अक्तूबर तक चलेगा। इस वर्ष अभियान की थीम स्वच्छता में सहभाग, स्वच्छ भारत, विकसित भारत है।
बोर्ड द्वारा जारी सर्कुलर के अनुसार स्कूल अपने परिसर और आसपास के गंदे व चुनौतीपूर्ण स्थानों की पहचान कर वहां सफाई और सौंदर्यीकरण अभियान चलाएंगे। इस दौरान श्रमदान और पौधरोपण भी किया जाएगा। गतिविधियों में छात्रों की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखने के निर्देश है। अभियान के तहत स्वच्छ पाठशाला : युवा फॉर स्वच्छता के माध्यम से छात्रों को स्वच्छता गतिविधियों से जोड़ा जाएगा। ब्यूरो
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अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) से संबद्ध स्कूलों में पढ़ाई के साथ छात्रों को स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण का पाठ भी पढ़ाया जाएगा। बोर्ड ने सभी संबद्ध स्कूलों को स्वच्छता ही सेवा (एसएचएस)-2026 अभियान में छात्रों की अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। यह अभियान दो अक्तूबर तक चलेगा। इस वर्ष अभियान की थीम स्वच्छता में सहभाग, स्वच्छ भारत, विकसित भारत है।
बोर्ड द्वारा जारी सर्कुलर के अनुसार स्कूल अपने परिसर और आसपास के गंदे व चुनौतीपूर्ण स्थानों की पहचान कर वहां सफाई और सौंदर्यीकरण अभियान चलाएंगे। इस दौरान श्रमदान और पौधरोपण भी किया जाएगा। गतिविधियों में छात्रों की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखने के निर्देश है। अभियान के तहत स्वच्छ पाठशाला : युवा फॉर स्वच्छता के माध्यम से छात्रों को स्वच्छता गतिविधियों से जोड़ा जाएगा। ब्यूरो
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