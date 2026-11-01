Delhi NCR News: 35 साइट में से 13 पर पाई गई सीएक्यूएम की नियमों की अवहेलना

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- राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने किया निरीक्षण, साइट संचालकों को नोटिस जारी कर मांगा जाएगा जवाबसंवाद न्यूज एजेंसीगुरुग्राम। शहर में बढ़ते वायु प्रदूषण को रोकने के लिए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) के नियम लागू हैं। इसके बावजूद निर्माण साइटों पर इन नियमों की अवहेलना की जा रही है। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की गुरुग्राम टीम ने शनिवार को 35 साइटों का निरीक्षण किया।निरीक्षण में 13 साइटों पर सीएक्यूएम नियमों का उल्लंघन पाया गया। ये साइटें 500 वर्ग मीटर और उससे अधिक क्षेत्रफल वाली थीं। इनमें औद्योगिक और आवासीय इलाकों की प्रमुख परियोजनाएं शामिल थीं। धूल रोकथाम नियमों (डस्ट मिटिगेशन रूल्स) की अनदेखी की गई। कई जगह निर्माण सामग्री खुले में पड़ी मिली। धूल उड़ने से रोकने के लिए पानी का नियमित छिड़काव नहीं हो रहा था। अनिवार्य एंटी-स्मॉग गन और पीएम2.5/पीएम10 लाइव सेंसर भी नहीं लगाए गए थे। कुछ साइटों पर नाइट-विजन वाले सीसीटीवी कैमरे बंद पाए गए।कार्रवाई के निर्देशनियमों की अवहेलना करने वाले 13 निर्माण स्थलों के बिल्डरों को कारण बताओ नोटिस जारी किए जा रहे हैं। साइट संचालकों से निर्धारित समय में जवाब मांगा जाएगा। संतोषजनक जवाब न मिलने पर भारी पर्यावरण मुआवजा दंड लगेगा। नियमों में सुधार न होने पर साइट पर काम रोकने के निर्देश भी दिए जाएंगे।सोमवार को जिन साइट पर नियमों की अवहेलना पाई गई है नोटिस देकर पूछा जाएगा कि उनकी साइट पर काम क्यों न बंद कर दिया जाए। -हरीष, क्षेत्रीय अधिकारी, हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड