उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी (सपा) के साथ सीटों के बंटवारे पर बातचीत के लिए कांग्रेस ने पांच सदस्यीय समिति का गठन किया है। समिति में प्रियंका गांधी वाड्रा, केसी वेणुगोपाल, राजेंद्र पाल गौतम, इमरान मसूद और मोना तिवारी शामिल हैं। यह समिति तय करेगी कि कांग्रेस को कितनी और कौन सी सीटें मांगनी चाहिए।

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राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के घर पर सोमवार को हुई एक अहम बैठक में कांग्रेस ने साफ किया कि वह सपा से केवल उन्हीं सीटों की मांग करेगी, जहां पिछले विधानसभा चुनाव में उसका प्रदर्शन अच्छा था। बैठक के बाद खरगे ने कहा कि यूपी विधानसभा चुनाव राज्य की जनता को एक मजबूत विकल्प देंगे। कांग्रेस, इंडिया गठबंधन के दूसरे दलों के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी और गठबंधन की जिम्मेदारी निभाएगी।इधर, कांग्रेस ने सीट बंटवारे को लेकर सपा को 181 संभावित विधानसभा सीटों की सूची सौंपी है। सपा की ओर से कहा गया कि जीत उम्मीदवार के चयन का आधार होगी। सीटों पर चयन प्रत्याशियों की वरीयता नहीं योग्यता से होगी।आगामी चुनाव राज्य की राजनीति को नई दिशा देंगे। जनता बदलाव चाहती है। सामाजिक न्याय, सभी को बराबर अवसर देने और वंचित वर्गों के अधिकार मजबूत करने के प्रयास जारी हैं। -