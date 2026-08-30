Delhi NCR News: उभरते खिलाड़ी- शितो-रियू कराटे में चमक रहा जानवी का हुनर
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sun, 30 Aug 2026 10:20 PM IST
Updated Sun, 30 Aug 2026 10:20 PM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
नई दिल्ली। दिल्ली की रहने वाली 12 वर्षीय जानवी पाण्डेय शितो-रियू कराटे में अपनी प्रतिभा का दमदार प्रदर्शन कर रही हैं। जानवी ने मात्र दो महीने की ट्रेनिंग के बाद पांचवें वेस्ट जोन इंटर कराटे चैंपियनशिप 2026 में स्वर्ण पदक जीतकर देश के सामने अपनी प्रतिभा साबित की। वह दिल्ली के मार्शल आर्ट स्कूल में प्रशिक्षण लेकर अपने खेल में आगे बढ़ रही हैं। जानवी को शितो-रियू के प्रति विशेष रूचि है। वह कोच शिहान मो. औरंगजेब के मार्गदर्शन में खेल की बारीकियों को सीखने पर भी ध्यान दे रही हैं। कोच के मुताबिक जानवी मेहनती खिलाड़ी हैं और लगातार अपने प्रदर्शन में सुधार कर रही हैं। जानवी का कहना है कि शितो-रियू में आगे बढ़ने के लिए नियमित अभ्यास और मेहनत जरूरी है। वह भविष्य में उच्च स्तर की प्रतियोगिताओं में खेलकर अपनी प्रतिभा साबित करना चाहती हैं। जानवी का सपना शितो-रियो के क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बनाना है। इसके लिए वह लगातार मेहनत कर रही हैं।
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नई दिल्ली। दिल्ली की रहने वाली 12 वर्षीय जानवी पाण्डेय शितो-रियू कराटे में अपनी प्रतिभा का दमदार प्रदर्शन कर रही हैं। जानवी ने मात्र दो महीने की ट्रेनिंग के बाद पांचवें वेस्ट जोन इंटर कराटे चैंपियनशिप 2026 में स्वर्ण पदक जीतकर देश के सामने अपनी प्रतिभा साबित की। वह दिल्ली के मार्शल आर्ट स्कूल में प्रशिक्षण लेकर अपने खेल में आगे बढ़ रही हैं। जानवी को शितो-रियू के प्रति विशेष रूचि है। वह कोच शिहान मो. औरंगजेब के मार्गदर्शन में खेल की बारीकियों को सीखने पर भी ध्यान दे रही हैं। कोच के मुताबिक जानवी मेहनती खिलाड़ी हैं और लगातार अपने प्रदर्शन में सुधार कर रही हैं। जानवी का कहना है कि शितो-रियू में आगे बढ़ने के लिए नियमित अभ्यास और मेहनत जरूरी है। वह भविष्य में उच्च स्तर की प्रतियोगिताओं में खेलकर अपनी प्रतिभा साबित करना चाहती हैं। जानवी का सपना शितो-रियो के क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बनाना है। इसके लिए वह लगातार मेहनत कर रही हैं।