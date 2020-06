Delhi-NCR Live: मंदिर से लेकर मस्जिद, मॉल से लेकर बॉर्डर तक खुले, डीएनडी पर जाम

सार दिल्ली-एनसीआर लगभग पूरे देश में आज से मंदिर से लेकर मॉल, रेस्त्रां और बॉर्डर जैसी कई चीजें आज से खुल रही हैं। पिछले ढाई महीने से बंद इन सभी जगहों पर आज सुबह से ही रौनक देखने को मिल रही है, खासतौर से धार्मिकस्थलों में। सुबह से ही मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा और चर्च में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं और सभी नियमों का पालन किया जा रहा है। इस बीच बात अगर कोरोना संक्रमण की करें तो यह थमा नहीं है बल्कि बढ़ गया है। यहां पढ़ें दिनभर के अपडेट्स...

Delhi: People gather at Jhandewalan Temple to offer prayers; government has allowed reopening of religious places from today. pic.twitter.com/waSMg4XHme