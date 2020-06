आज जहां कम केस हैं वहां थोड़े दिनों में बढ़ेंगे, ज्यादा टेस्ट के लिए ICMR से नियम बदलने को कहेंः सत्येंद्र जैन

सार दिल्ली समेेत पूरे एनसीआर में कोरोना संक्रमण के तेजी से बढ़ते मामलों ने प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है। दिल्ली में जहां संक्रमण की दर बढ़ी है, वहीं मरीजों के ठीक होने की दर घटी है। नोएडा-गुरुग्राम में भी शुक्रवार को जिस तरह से बड़ी संख्या में केस आए वह प्रशासन को अपनी नीतियों पर दोबारा चिंतन के लिए जोर देता है। वहीं आज भी लॉकडाउन और अस्पतालों से जुड़े मामले हैं जिनकी सुनवाई अदालत में होगी। संक्रमण की तेज गति के बावजूद कहीं-कहीं लोग बेपरवाह दिखाई दे रहे हैं, न उन्हें सामाजिक दूरी का ध्यान है और न ही मास्क आदि का। यहां पढ़ें दिनभर के अपडेट्स...

If you want the number of tests conducted for #COVID19 to increase, then ask ICMR (Indian Council of Medical Research) to change its guidelines. We cannot flout ICMR guidelines that state certain conditions which are prerequisite for tests: Delhi Health Minister Satyendar Jain pic.twitter.com/E3PNFZy6cW