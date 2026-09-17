डूसू चुनाव में प्रचार का अंदाज बदला: पोस्टर बैनर हुआ पुराना, प्रत्याशियों ने एआई को बनाया नया हथियार
DUSU Elections: दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव 2026 में इस बार प्रत्याशियों के प्रचार का तरीका पूरी तरह से बदला हुआ दिखा। डीयू प्रशासन की सख्ती के चलते आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) और सोशल मीडिया रील्स मुख्य प्रचार हथियार बने। वहीं मीम्स भी खूब बने।
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दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव 2026 में प्रचार का तरीका पूरी तरह बदल गया है। डीयू प्रशासन की सख्ती के कारण छात्र संगठनों ने कागजी पोस्टरों की जगह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) और सोशल मीडिया रील्स को अपना मुख्य हथियार बनाया है। मतदान 18 सितंबर को होना है।
अब डूसू चुनाव की जंग बेहतर और रचनात्मक प्रॉम्प्ट से लड़ी जा रही है। जेन जी तक पहुंच बनाने के लिए उम्मीदवार लघु वीडियो, मीम्स और रील्स तैयार कर रहे हैं। एबीवीपी के राष्ट्रीय महामंत्री वीरेंद्र सोलंकी ने बताया कि एआई से ग्राफिक्स, मीम्स और वीडियो बनाए गए हैं।
डीयू प्रशासन ने इस बार प्रिंटेड पोस्टर, बैनर और पर्चियों पर सख्त प्रतिबंध लगाया है। नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई की बात भी कही गई है। बृहस्पतिवार सुबह 8:30 बजे आमने-सामने का प्रचार समाप्त हो जाएगा।