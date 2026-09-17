इलेक्ट्रिक मोबिलिटी में दिल्ली नंबर वन: 84 अंकों के साथ देश में अव्वल, चार्जिंग नेटवर्क बढ़ाने पर फोकस

इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के क्षेत्र में दिल्ली देश में पहले स्थान पर पहुंच गई है। नीति आयोग के इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स 2025 में दिल्ली ने 84 अंक हासिल कर शीर्ष स्थान पाया है। महाराष्ट्र 78, कर्नाटक 73, चंडीगढ़ 71 और गोवा 65 अंकों के साथ इसके बाद रहे। सूचकांक में परिवहन विद्युतीकरण, ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और शोध व नवाचार जैसे मानकों पर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रदर्शन का आकलन किया गया है।

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