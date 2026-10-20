Delhi NCR News: चोरी के दो मामलों का खुलासा, चार आरोपी गिरफ्तार

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नई दिल्ली। बाहरी जिला के निहार विहार थाना क्षेत्र में पुलिस ने चोरी के दो मामलों में चार आरोपियों को गिरफ्तार कर खुलासा किया है। इनमें विजय उर्फ चिलिया, आदित्य उर्फ भटका, शुभम और सुनार शेख अबिदुर रहमान शामिल हैं। पुलिस ने आरोपियों से 7.8 ग्राम सोना, 4,800 रुपये और चांदी के जेवर बरामद किए। बाहरी पुलिस उपायुक्त विक्रम सिंह ने बताया कि 5 और 13 अक्तूबर को चोरी की शिकायतें मिली थीं। पहले मामले में एटा से विजय उर्फ चिलिया को पकड़ा गया। दूसरे मामले में आदित्य उर्फ भटका और शुभम को गिरफ्तार किया गया। उन्होंने चोरी के जेवर सुनार शेख अबिदुर रहमान को बेचे थे। पुलिस ने सुनार को भी गिरफ्तार कर उसके कब्जे से सोना बरामद किया। आदित्य पर 10 और शुभम पर दो आपराधिक मामले पहले से दर्ज हैं।

संवाद न्यूज एजेंसी