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Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   Two people injured after a swing's gate breaks in Vikaspuri; a major accident is averted

Delhi NCR News: विकासपुरी में झूले का दरवाजा टूटने से दो लोग घायल, बड़ा हादसा बचा

Tue, 20 Oct 2026 09:26 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 20 Oct 2026 09:26 PM IST
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- विकासपुरी थाना पुलिस ने मामला दर्जकर शुरू की जांच
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अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। विकासपुरी में एक दशहरा मैदान में सोमवार देर रात बड़ा हादसा होने से बच गया। मैदान में झूले का दरवाजा टूटने से दो लोग घायल हो गए। दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। विकासपुरी थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है।

पश्चिमी जिला पुलिस उपायुक्त हरेस्वर स्वामी ने बताया कि घटना सोमवार रात करीब करीब 1:36 बजे विकासपुरी के एफ ब्लॉक स्थित दशहरा मैदान में उस समय हुई, जब मिक्सर राइड का दरवाजा टूट गया, जिससे दो लोग नीचे गिर गए। घायलों को पहले माता चानन देवी अस्पताल ले जाया गया और बाद में राम मनोहर लोहिया अस्पताल भेज दिया गया।
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हादसे के बाद बड़ा सवाल खड़ा होता है कि झूलों की नियमित जांच को लेकर कड़े मानक बनाए जाते हैं। इसके बावजूद आयोजक उसका पालन नहीं करते हैं।
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