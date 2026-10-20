Delhi NCR News: विकासपुरी में झूले का दरवाजा टूटने से दो लोग घायल, बड़ा हादसा बचा

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अमर उजाला ब्यूरोनई दिल्ली। विकासपुरी में एक दशहरा मैदान में सोमवार देर रात बड़ा हादसा होने से बच गया। मैदान में झूले का दरवाजा टूटने से दो लोग घायल हो गए। दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। विकासपुरी थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है।पश्चिमी जिला पुलिस उपायुक्त हरेस्वर स्वामी ने बताया कि घटना सोमवार रात करीब करीब 1:36 बजे विकासपुरी के एफ ब्लॉक स्थित दशहरा मैदान में उस समय हुई, जब मिक्सर राइड का दरवाजा टूट गया, जिससे दो लोग नीचे गिर गए। घायलों को पहले माता चानन देवी अस्पताल ले जाया गया और बाद में राम मनोहर लोहिया अस्पताल भेज दिया गया।हादसे के बाद बड़ा सवाल खड़ा होता है कि झूलों की नियमित जांच को लेकर कड़े मानक बनाए जाते हैं। इसके बावजूद आयोजक उसका पालन नहीं करते हैं।