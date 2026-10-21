Delhi NCR News: दिल्ली-सुंदरनगर वॉल्वो बस में दो लैपटॉप चोरी, जीरो एफआईआर दर्ज

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जीरकपुर। दिल्ली से हिमाचल प्रदेश के सुंदरनगर जा रही एचआरटीसी की वॉल्वो बस में एक यात्री के दो लैपटॉप चोरी हो गए। सुंदरनगर पुलिस ने इस मामले में जीरो एफआईआर दर्ज कर ली है। जांच के लिए मामला जीरकपुर थाने भेज दिया गया है। मंडी जिले के दसेहड़ा गांव निवासी दिनेश कुमार ने पुलिस को शिकायत दी है। उन्होंने बताया कि वह 18 सितंबर की रात दिल्ली से सुंदरनगर जाने के लिए बस में सवार हुए थे। 19 सितंबर की सुबह सुंदरनगर पहुंचने पर उन्हें अपना बैग गायब मिला। संवाद