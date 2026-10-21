Delhi NCR News: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, मथुरा रोड और आउटर रिंग रोड सबसे खतरनाक मार्ग

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दिल्ली वालों, सावधान! राजधानी की कुछ सबसे व्यस्त सड़कें मथुरा रोड, आउटर रिंग रोड और ग्रांड ट्रंक रोड खतरनाक हो गई हैं। यानी इन सड़कों पर सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा जानलेवा दुर्घटनाएं होती हैं। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के अधिकारी ने बताया कि एक आकलन में पूरे शहर में 153 ऐसी जगहों की पहचान की गई है, जहां दुर्घटनाओं का खतरा सबसे ज्यादा है। आउटर रिंग रोड, रिंग रोड और ग्रांड ट्रंक रोड उन 10 सड़कों में शामिल हैं, जहां सबसे ज्यादा जानलेवा दुर्घटनाएं होती हैं। इस सूची में शामिल अन्य सड़कों में अर्बन एक्सटेंशन रोड-II, रोहतक रोड, वज़ीराबाद रोड, नजफगढ़ रोड, एनएच-24, मथुरा रोड और एनएच-8 हैं।ट्रैफिक पुलिस के आंकड़ों के अनुसार, ग्रांड ट्रंक रोड पर स्थित स्वरूप नगर में 2025 में 13 जानलेवा दुर्घटनाएं हुईं, जो कि पहचानी गई सभी ब्लैक स्पॉट (दुर्घटना-प्रवण जगहों) में सबसे ज्यादा हैं। ग्रांड ट्रंक रोड पर अन्य दुर्घटना-प्रवण जगहों में मुकरबा चौक, लिबासपुर बस स्टैंड और सिंघु बॉर्डर शामिल हैं, जहां हर जगह 7-7 जानलेवा दुर्घटनाएं दर्ज की गईं। आउटर रिंग रोड पर भलस्वा चौक और हैदरपुर मेट्रो स्टेशन पर 7-7 जानलेवा दुर्घटनाएं हुईं। रिंग रोड पर आईएसबीटी कश्मीरी गेट में 8 और आजादपुर चौक में 6 जानलेवा दुर्घटनाएं दर्ज की गईं। मथुरा रोड पर मोदी मिल फ्लाईओवर और तुगलकाबाद रोड मेट्रो स्टेशन पर 4-4 जानलेवा दुर्घटनाएं हुईं। यह आकलन राजधानी भर में दुर्घटना-प्रवण क्षेत्रों की स्थिति को जगह के हिसाब से स्पष्ट करता है, जिसमें प्रमुख सड़क जंक्शन, फ्लाईओवर, बस टर्मिनल, मेट्रो स्टेशनों के आसपास के हिस्से और अन्य व्यस्त रास्ते शामिल हैं। यह सूची संबंधित सरकारी विभागों और सड़क प्रबंधन एजेंसियों के साथ साझा की गई हैं, ताकि वे जरूरी सुधार और सुधारात्मक कदम उठा सकें। इस सूची में कई अन्य जगहें भी आईटीओ/आईपी फ्लाईओवर, आनंद विहार आईएसबीटी, प्रेम बारी पुल, एसजीटी नगर, हनुमान मंदिर, बारापुल्ला फ्लाईओवर, पीतमपुरा में वीआईपी कॉलेज, एम्स , पंजाबी बाग चौक, जहांगीरपुरी ईई ब्लॉक और निजामुद्दीन-यमुना पुल के पास का हिस्सा शामिल है।