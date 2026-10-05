Delhi NCR News: दो फर्जी जॉब प्लेसमेंट कॉल सेंटर का भंडाफोड़, 11 लोग पकड़े गए

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

अमर उजाला ब्यूरोनई दिल्ली। मध्य दिल्ली में दो कथित फर्जी रोजगार प्लेसमेंट कॉल सेंटरों का खुलासा हुआ है। यह सेंटर नौकरी तलाश रहे लोगों को आकर्षक रोजगार का झांसा देते थे। पुलिस ने इस गिरोह के 11 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।दोनों कॉल सेंटर रणजीत नगर स्थित एक इमारत से संचालित किए जा रहे थे। मध्य जिला पुलिस उपायुक्त रोहित राजबीर सिंह ने बताया कि आरोपी ऑनलाइन भर्ती मंचों से नौकरी तलाशने वालों का व्यक्तिगत और संपर्क संबंधी डाटा हासिल करते थे। वे खुद को भर्ती एजेंट बताकर आकर्षक नौकरी की पेशकश करते थे। पंजीकरण या प्रोसेसिंग शुल्क के तौर पर 3,500 रुपये, 1,400 रुपये और 1,200 रुपये मांगते थे। पैसे मिलने के बाद वे कुछ दिनों तक उम्मीदवारों से संपर्क बनाए रखते थे। फिर वे संपर्क बंद कर देते और वादा की गई नौकरी उपलब्ध नहीं कराते थे।पुलिस को शादीपुर मेट्रो स्टेशन के पास एक इमारत से संदिग्ध सेंटर चलने की सूचना मिली थी। जांच के बाद परिसर पर छापा मारा गया। पहले कॉल सेंटर से चार महिलाओं और दो पुरुषों समेत छह लोग मिले। एक अलग अभियान में उसी इमारत से पांच पुरुष पकड़े गए।ठगी का तरीका और बरामदगीआरोपी इंटरनेट आधारित एक्सलिटे वीओआईपी सॉफ्टवेयर का उपयोग करते थे। वे अपनी भर्ती गतिविधियों को वैध साबित करने के लिए कोई दस्तावेज पेश नहीं कर सके। पुलिस ने 13 कंप्यूटर सिस्टम, पांच मोबाइल फोन और कॉलिंग सॉफ्टवेयर जब्त किए हैं।