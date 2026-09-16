Delhi NCR News: पुलिसकर्मी को टक्कर मारने वाले दो आरोपी दबोचे

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पुलिस उपायुक्त आकांक्षा यादव ने बताया कि रविवार को हवलदार रमेश कुमार गश्त पर थे। संदिग्ध युवकों को रुकने का इशारा करने पर उन्होंने बाइक से टक्कर मार दी। घायल हवलदार ने लोगों की मदद से दोनों को पकड़ लिया। पूछताछ में आरोपियों की निशानदेही पर चोरी की बाइक और मोबाइल फोन बरामद हुए। पुलिस के अनुसार, शाहिल और सन्नी चोरी के वाहनों से झपटमारी व लूट की वारदात करते थे। उनकी गिरफ्तारी से पांच चोरी व वाहन चोरी के मामले सुलझे हैं। सन्नी के खिलाफ दस और शाहिल के खिलाफ दो मामले पहले से दर्ज हैं। ब्यूरो