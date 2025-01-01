Delhi NCR News: नो पार्किंग में खड़ा मिला ट्रक, चालक पर केस दर्ज

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नूंह।

दिल्ली-मुंबई-वडोदरा हाईवे पर वाहन चेकिंग के दौरान नो पार्किंग जोन में खड़े 10 टायरा ट्रक को पुलिस ने कब्जे में लेकर चालक के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस के अनुसार ट्रक अलवर से दिल्ली की ओर जाते हुए हाईवे के चैनल नंबर 63.3 पर गांव बघोला के पास नो पार्किंग जोन में खड़ा मिला। इससे हाईवे पर आवागमन करने वाले वाहन चालकों और आमजन की सुरक्षा को खतरा बना हुआ था। चालक साबिर पुत्र शहीद निवासी दहाना, थाना पहाड़ी, जिला डीग राजस्थान के खिलाफ केस दर्ज कर कार्रवाई की गई। जांच अधिकारी धर्मेंद्र ने बताया कि मामले की जांच जारी है।