Delhi NCR News: बापू धाम मार्केट में गंदगी से परेशानी

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नई दिल्ली। बापू धाम मार्केट में सफाई व्यवस्था की बदहाली से दुकानदारों और ग्राहकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बाजार में जगह-जगह कूड़ा पड़ा रहने से मार्कंट में दुर्गंध फैली हुई है। दुकानदारों का कहना है कि नियमित सफाई नहीं होने के कारण दुकानों के आसपास कूड़ा जमा हो जाता है। इससे बदबू की समस्या भी बनी रहती है। दुकानदारों के मुताबिक बाजार में रोजाना बड़ी संख्या में ग्राहक पहुंचते हैं, लेकिन सफाई व्यवस्था उस हिसाब से नहीं है। कई बार व्यापारी खुद दुकानों के आसपास सफाई कराने को मजबूर होते हैं। ग्राहकों का कहना है कि खरीदारी के दौरान गंदगी के बीच से गुजरना पड़ता है। संवाद