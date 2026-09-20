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Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   13-year-old girl dies after consuming poisonous substance; body handed over to family.

Delhi NCR News: जहरीला पदार्थ खाने से 13 वर्षीय किशोरी की मौत, परिजनों को सौंपा शव

Sun, 20 Sep 2026 10:53 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sun, 20 Sep 2026 10:53 PM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
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नगीना। थाना क्षेत्र के गांव हवन नगर में जहरीला पदार्थ खाने से 13 वर्षीय किशोरी की मौत का मामला सामने आया है। मृतका की पहचान इमराना पुत्री रहीश के रूप में हुई है। घटना के बाद परिवार में मातम पसरा हुआ है। जानकारी के अनुसार, परिवार के अन्य सदस्य खेतों में फसल कटाई के लिए गए हुए थे। इसी दौरान घर में रखा खेतों में इस्तेमाल होने वाला जहरीला पदार्थ किशोरी ने कथित तौर पर गलती से खा लिया। जहरीला पदार्थ खाने के कुछ समय बाद उसकी तबीयत बिगड़ गई। परिजन आनन-फानन में उसे उपचार के लिए अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। थाना प्रभारी अजयवीर ने बताया कि पोस्टमार्टम की कार्रवाई पूरी कर शव परिजनों को सौंप दिया गया है।
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