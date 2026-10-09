Delhi NCR News: दिल्ली फायर सर्विस में 26 कर्मियों के तबादले

नजफगढ़, नरेला, बावन, द्वारका और चाणक्यपुरी के स्टेशनों पर बदले कर्मीअमर उजाला ब्यूरोदिल्ली अग्निशमन सेवा में प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 26 अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादले व नई तैनाती की गई है। सभी संबंधित कर्मियों को तत्काल कार्यमुक्त होकर नई ज्वाइनिंग के निर्देश दिए गए हैं।विभागीय आदेश में स्पष्ट किया गया है कि निर्देशों का पालन नहीं करने या अवहेलना करने पर संबंधित कर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सकती है। तबादला सूची में स्टेशन ऑफिसर, लीडिंग फायरमैन और फायर ऑफिसर रैंक के कर्मी शामिल हैं। नजफगढ़, नरेला, बवाना, द्वारका और चाणक्यपुरी समेत कई प्रमुख फायर स्टेशनों पर तैनाती बदली गई है। नजफगढ़ स्टेशन पर स्टेशन ऑफिसर गोपाल लाल मीना, लीडिंग फायरमैन प्रदीप कुमार और फायर ऑफिसर रजनीश कुमार, नवीन कुमार व जय किशन को तैनात किया गया है।