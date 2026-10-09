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Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   Transfer of 26 personnel in Delhi Fire Service

Delhi NCR News: दिल्ली फायर सर्विस में 26 कर्मियों के तबादले

Fri, 09 Oct 2026 06:56 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 09 Oct 2026 06:56 PM IST
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सभी कर्मियों को तत्काल कार्यमुक्त करने और नई जगह ज्वाइनिंग के निर्देश
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नजफगढ़, नरेला, बावन, द्वारका और चाणक्यपुरी के स्टेशनों पर बदले कर्मी

अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली।
दिल्ली अग्निशमन सेवा में प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 26 अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादले व नई तैनाती की गई है। सभी संबंधित कर्मियों को तत्काल कार्यमुक्त होकर नई ज्वाइनिंग के निर्देश दिए गए हैं।


विभागीय आदेश में स्पष्ट किया गया है कि निर्देशों का पालन नहीं करने या अवहेलना करने पर संबंधित कर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सकती है। तबादला सूची में स्टेशन ऑफिसर, लीडिंग फायरमैन और फायर ऑफिसर रैंक के कर्मी शामिल हैं। नजफगढ़, नरेला, बवाना, द्वारका और चाणक्यपुरी समेत कई प्रमुख फायर स्टेशनों पर तैनाती बदली गई है। नजफगढ़ स्टेशन पर स्टेशन ऑफिसर गोपाल लाल मीना, लीडिंग फायरमैन प्रदीप कुमार और फायर ऑफिसर रजनीश कुमार, नवीन कुमार व जय किशन को तैनात किया गया है।
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