Delhi NCR News: 28 बीघा के जोहड़ पर कब्जे का आरोप, एनजीटी ने डीडीए समेत संबंधित पक्षों को भेजा नोटिस

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दिल्ली में पुराने जलस्रोतों को बचाने के दावों के बीच उत्तर-पूर्वी दिल्ली के मुस्तफाबाद गांव में 28 बीघा से ज्यादा जमीन पर बने जोहड़ पर कब्जे का आरोप लगा है। मामले में राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) समेत संबंधित पक्षों को नोटिस जारी करने का निर्देश दिया है। अधिकरण ने मामले को दिल्ली के जलस्रोतों के संरक्षण से जुड़े पहले से लंबित मामले के साथ सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है। अर्जी के मुताबिक, मुस्तफाबाद गांव के खसरा नंबर 368/1 में 28 बीघा दो बिस्वा क्षेत्र में जोहड़ दर्ज है। याचिका दायर करने वाली संस्था सेव इंडिया फाउंडेशन ने आरोप लगाया है कि इस जलस्रोत की जमीन पर अतिक्रमण किया गया है। इसके समर्थन में तस्वीरें भी पेश की गई हैं। हालांकि, अतिक्रमण के आरोपों की अभी न्यायाधिकरण में पुष्टि नहीं हुई है।