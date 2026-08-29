Delhi NCR News: आईपीयू के दो प्रोग्राम में दाखिले के लिए 31 अगस्त तक मौका

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नई दिल्ली।गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय के डी. फॉर्मा एवं एम फॉर्मा प्रोग्राम में दाखिले के इच्छुक छात्रों के लिए 31 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन का मौका है। इन दोनों प्रोग्राम में दाखिले के लिए 2500 रुपये के आवेदन शुल्क के साथ आवेदन किया जा सकता है। ये दोनों प्रोग्राम यूनिवर्सिटी के द्वारका कैंपस स्थित सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन फार्मास्यूटिकल साइंसेज में उपलब्ध हैं। आईपीयू में डी फॉर्मा प्रोग्राम के लिए 60 और एम फॉर्मा के लिए 100 सीटें उपलब्ध हैं। इस प्रोग्राम के संबंध में अधिक जानकारी विश्वविद्यालय की वेबसाइट से प्राप्त की जा सकती है।ब्यूरो