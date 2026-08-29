फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   Youth dies in DND accident; family to receive

Delhi NCR News: डीएनडी हादसे में युवक की मौत, परिवार को 20.57 लाख मिलेगा मुआवजा

Sat, 29 Aug 2026 06:15 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 29 Aug 2026 06:15 PM IST
विज्ञापन
साकेत कोर्ट ने हादसे में ट्रक की 60 और कार की 40 फीसदी गलती मानी
विज्ञापन


संवाद न्यूज एजेंसी

नई दिल्ली। डीएनडी रोड पर सड़क किनारे खड़े ट्रक से कार की टक्कर में 27 वर्षीय विक्रांत शर्मा की मौत के मामले में साकेत कोर्ट ने उनके परिवार को 20.57 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है। साकेत कोर्ट की मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (एमएसीटी) की न्यायाधीश अदिति गर्ग ने हादसे के लिए ट्रक और कार दोनों को जिम्मेदार माना। कोर्ट ने ट्रक की 60 फीसदी और कार की 40 फीसदी गलती तय की। हादसा 17 फरवरी 2019 को सुबह करीब 4:29 बजे हुआ था। उस समय ट्रक खराब होने के कारण डिवाइडर के पास खड़ा था और उसका टायर बदला जा रहा था। ट्रक की पार्किंग लाइट और ब्लिंकर जल रहे थे।

हालांकि, पीछे से आने वाले वाहनों को सावधान करने के लिए रिफ्लेक्टिव चेतावनी त्रिकोण या अन्य जरूरी संकेत लगाए गए थे, इसका कोई पक्का सबूत नहीं मिला। इसी वजह से कोर्ट ने ट्रक को हादसे के लिए 60 फीसदी जिम्मेदार माना। वहीं, कार विक्रांत खुद चला रहे थे। कोर्ट ने कहा कि सड़क पर खड़े ट्रक को देखकर कार चालक को भी सावधानी बरतनी चाहिए थी। इसलिए कार की 40 फीसदी गलती मानी गई। हादसे में ट्रक से जुड़े प्रमोद की भी मौत हुई थी, जबकि कार सवार पूरन और ट्रक के साथ मौजूद राहुल घायल हुए थे। मामले में आदेश के पालन की रिपोर्ट के लिए 17 सितंबर 2026 की तारीख तय की गई है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें