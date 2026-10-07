Delhi NCR News: यूपीआई लेन-देन पर प्रस्तावित शुल्क के विरोध में व्यापारियों का प्रदर्शन

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संवाद न्यूज एजेंसीनई दिल्ली। मोबाइल से भुगतान अब बाजार में खरीदारी का आम माध्यम बन चुका है। छोटे दुकानदारों से लेकर बड़े कारोबारी तक ग्राहक से यूपीआई के जरिये भुगतान ले रहे हैं। ऐसे में यूपीआई लेन-देन पर प्रस्तावित मर्चेंट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) शुल्क को लेकर व्यापारियों में विरोध शुरू हो गया है। बुधवार को सदर बाजार बारी मार्केट ट्रेड्स एसोसिएशन के बैनर तले व्यापारियों ने प्रदर्शन कर प्रस्तावित शुल्क वापस लेने की मांग की।एसोसिएशन के अध्यक्ष परमजीत सिंह पम्मा ने कहा कि एक भुगतान पर शुल्क भले ही कम लगे, लेकिन रोजाना बड़ी संख्या में यूपीआई लेन-देन करने वाले दुकानदारों के लिए महीने के अंत तक यह खर्च हजारों रुपये तक पहुंच सकता है। उन्होंने कहा कि छोटे और मध्यम व्यापारी पहले ही किराया, बिजली, कर्मचारियों के वेतन और अन्य कारोबारी खर्चों का दबाव झेल रहे हैं। ऐसे में डिजिटल भुगतान पर अतिरिक्त शुल्क से उनकी लागत बढ़ेगी।व्यापारियों ने कहा कि यूपीआई भुगतान पर लागत बढ़ने का असर केवल दुकानदारों तक सीमित नहीं रहेगा। यदि कारोबारी इस अतिरिक्त खर्च को उत्पादों की कीमत में शामिल करते हैं तो इसका अप्रत्यक्ष असर ग्राहकों की जेब पर भी पड़ सकता है। व्यापारियों ने सरकार से डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने और उस पर अतिरिक्त शुल्क नहीं लगाने की मांग की।