दिल्लीः निजामुद्दीन में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, तीन गिरफ्तार

दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। बदमाशों ने पुलिस के पिकेट और टीम पर कई राउंड गोलियां चलाईं। जानकारी के मुताबिक तीन बदमाश बाइक पर सवार होकर आए थे। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश के पैर में गोली लगी है। पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर लिया है। घायल बदमाश की पहचान आफताब के तौर पर हुई है।

DCP South East Delhi, Chinmoy Biswal: Three motorcycle-borne assailants opened fire at a police team in Nizamuddin area during checking at around 4 pm, today. All three assailants have been arrested and one has sustained injuries in retaliatory firing.