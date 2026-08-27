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दिल्ली में हत्या: तिलक नगर में चाकू से गोदकर ले ली युवती की जान, वारदात के समय अकेली थी घर में; आरोपी फरार

Thu, 27 Aug 2026 12:54 AM IST
दुष्यंत शर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: दुष्यंत शर्मा Updated Thu, 27 Aug 2026 12:54 AM IST
सार

पुलिस का कहना है कि आरोपी और मृतका एक-दूसरे को कुछ समय से जानते थे। 

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Murder in Delhi: Young woman stabbed to death in Tilak Nagar
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स

विस्तार
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तिलक नगर में एक 21 साल की लड़की की उसके घर पर अकेले होने के दौरान चाकू मारकर हत्या कर दी गई। सीसीटीवी फुटेज की जांच की जा रही है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। आरोपी फरार है। पुलिस का कहना है कि आरोपी और मृतका एक-दूसरे को कुछ समय से जानते थे। 

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मौके पर पुलिस
पुलिस मौके पर पहुंची है। ये तस्वीरें पश्चिमी दिल्ली के तिलक नगर की उस जगह की हैं, जहां 21 साल की एक लड़की की उसके घर पर अकेले होने के दौरान चाकू मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
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अधिकारी ने कहा
एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस अभिषेक गुप्ता ने बताया कि हम अपराधी की तलाश कर रहे हैं। पुलिस अपना काम कर रही है। जैसे ही और जानकारी मिलेगी, आपको बता दिया जाएगा।


 
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