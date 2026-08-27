दिल्ली में हत्या: तिलक नगर में चाकू से गोदकर ले ली युवती की जान, वारदात के समय अकेली थी घर में; आरोपी फरार
पुलिस का कहना है कि आरोपी और मृतका एक-दूसरे को कुछ समय से जानते थे।
विस्तार
तिलक नगर में एक 21 साल की लड़की की उसके घर पर अकेले होने के दौरान चाकू मारकर हत्या कर दी गई। सीसीटीवी फुटेज की जांच की जा रही है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। आरोपी फरार है। पुलिस का कहना है कि आरोपी और मृतका एक-दूसरे को कुछ समय से जानते थे।
मौके पर पुलिस
A girl, around 21 years of age, stabbed to death when she was alone at her residence in Tilak Nagar. CCTV footage is being examined and Police investigation is underway. The accused is absconding. The accused and the deceased had known each other for some time: Delhi Police— ANI (@ANI) August 26, 2026विज्ञापन
पुलिस मौके पर पहुंची है। ये तस्वीरें पश्चिमी दिल्ली के तिलक नगर की उस जगह की हैं, जहां 21 साल की एक लड़की की उसके घर पर अकेले होने के दौरान चाकू मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
#WATCH | Delhi: Visuals from the spot in Tilak Nagar, West Delhi, where the 21-year-old girl was stabbed to death when she was alone at her residence. Police investigation is underway. https://t.co/nd2ECCeKZL pic.twitter.com/uMb8Iv4wAo— ANI (@ANI) August 26, 2026
अधिकारी ने कहा
एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस अभिषेक गुप्ता ने बताया कि हम अपराधी की तलाश कर रहे हैं। पुलिस अपना काम कर रही है। जैसे ही और जानकारी मिलेगी, आपको बता दिया जाएगा।
Delhi: Additional Deputy Commissioner of Police Abhishek Gupta says, "We are searching for the culprit. The police are doing their job. You will be informed as soon as further information becomes available." https://t.co/nd2ECCeKZL pic.twitter.com/prUjRBdCzB— ANI (@ANI) August 26, 2026